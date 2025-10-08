カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事が、視聴中の映像よりも音量が大きくなるCMを規制する法案に署名しました。これにより、カリフォルニア州民はNetflixやYouTubeで予期しない大音量の広告が流れる事態を避けることができます。No more loud commercials: Governor Newsom signs SB 576 | Governor of Californiahttps://www.gov.ca.gov/2025/10/06/no-more-loud-commercials-governor-newsom-signs-sb-576/California ba