東急電鉄は、東急田園都市線・梶が谷駅で起きた列車同士の衝突・脱線事故について7日、記者会見を行った。5日午後11時4分ごろに発生した事故の影響で、5〜6日には田園都市線と大井町線の2線で計1107本が運休し、計65万2100人に影響した。福田誠一社長は「通勤通学はじめとする大変多くのお客様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけすることとなりました。弊社では日頃から安全を事業の根幹として捉え、安全を確保するため様々な取り