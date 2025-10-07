爽やかな辛みと香りで料理を引き立てる「青唐辛子」。赤唐辛子よりもフレッシュで鋭い辛さが特徴で、いつもの料理にひとさじ加えるだけで、グッと刺激的に変えてくれるのが魅力の食材です。今回は、青唐辛子の特徴や赤唐辛子との違いや使い方、さらにピリ辛レシピ3選をご紹介します。■青唐辛子とは？青唐辛子とは、赤く熟す前に収穫された唐辛子のこと。未熟な状態なので色は鮮やかな緑色で、辛さは鋭く、香りも爽快です。日本で