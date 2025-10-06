部下の既婚男性とのラブホテル密会を認めるも「男女関係はなかった」と主張している群馬県前橋市の小川晶市長（４２）が６日、定例会見を行った。日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」が一部を中継。進退に関しては、「大変厳しい声も受け止めています。そういった声をしっかり自分の中でかみしめながら反省を含め考える時間をいただきたい」と述べた。取材側から「１０回以上ホテルで密会」というのは、シティホテルやビジ