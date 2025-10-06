メガネブランドの「Zoff（ゾフ）」が、SNSで人気を博している「パペットスンスン」との初コラボレーションアイウェア「Zoff｜PUPPET SUNSUN」の受注予約受付を10月8日から開始します。「雑貨アイテム」も登場「パペットスンスン」は、パペットの国〈トゥーホック〉を舞台に、6歳の「スンスン」と親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」が繰り広げるパペットムービーです。今回発売される「Zoff｜PUPPET SUNSUN」では