メガネブランドの「Zoff（ゾフ）」が、SNSで人気を博している「パペットスンスン」との初コラボレーションアイウェア「Zoff｜PUPPET SUNSUN」の受注予約受付を10月8日から開始します。

「パペットスンスン」は、パペットの国〈トゥーホック〉を舞台に、6歳の「スンスン」と親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」が繰り広げるパペットムービーです。

今回発売される「Zoff｜PUPPET SUNSUN」では、“食べ物”をテーマにデザインされたメガネやサングラスがラインアップされています。

「メガネモデル（スンスン）」（全4種）は、「スンスン」の大好きなパンやドーナツをあしらったデザインと、落ち着いたカラーリングの商品です。

「サングラスモデル（スンスン）」（全2種）は、フロントの部分がドーナツモチーフのデザインで、一年を通して使いやすい、薄いレンズカラーのサングラスとなっています。

「メガネモデル（SNZ）」（全2種）は、「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」をつるの内側にプリントしたデザイン。軽量素材で、長時間の着用にもおすすめということです。

価格は、「メガネモデル（スンスン）」がセットレンズ代込みで1万2200円（以下、税込み）、「サングラスモデル（スンスン）」と「メガネモデル（SNZ）」が各9900円。いずれもオリジナルケースと眼鏡拭きがセットで付きます。

その他、「ダイカットメガネ拭き」（2種、各900円）、「大判メガネ拭き」（1320円）、「マスコットクリーナー」（1320円）、「スタンド型メガネケース」（1980円）、「マルチストラップ」（2530円）、「サコッシュ型メガネケース」（2860円）、「もふもふメガネケース」（2860円）といった雑貨アイテムも発売されます。

いずれも受注予約受付はウェブ限定で、2026年6月頃（予定）に出荷されます。

また、一部の店舗では試着コーナーを設置するほか、コラボ限定のカプセルトイも販売されます。対象店舗は、Zoff エスパル仙台店 、Zoff ルミネエスト新宿店、Zoff タカシマヤゲートタワーモール名古屋駅店、Zoff グランフロント大阪店、Zoff 福岡パルコ店の5店舗。期間は10月26日までです。

カプセルトイは、キャラクターたちとアイウェアチャームがセットになったアクリルキーチェーンで、全5種類。店舗限定の「トレーディングアクリルキーホルダーZoffオリジナルデザインカプセルトイ」は1回500円。ウェブ限定の「トレーディングアクリルキーホルダーZoffオリジナルデザインコンプリートセット」は、全5種セットで2500円です。