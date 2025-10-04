【カイロ＝田尾茂樹】イスラム主義組織ハマスは３日の声明で、米国が提案したパレスチナ自治区ガザの和平計画に対する回答を仲介国に提出した、と発表した。計画に沿って全人質の解放に同意し、直ちに交渉に入る用意があるとしている。ハマスの武装解除などを巡りイスラエルとの隔たりはなお大きく、早期の交渉妥結は見通せない。和平計画では、イスラエルとハマスが合意すれば戦闘を終結させ、イスラエル軍がガザから段階的に