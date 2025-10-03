埼玉県春日部市の消防署前で、車4台が絡む事故があり、高齢女性1人が死亡しました。3日午後4時過ぎ、春日部市の春日部消防署の前の交差点で、「車が複数台絡む事故があった」と通報がありました。警察によりますと70代の女性が運転する車と対向車線で右折待ちをしていた車が正面衝突し、さらに別の車2台も巻き込まれ、あわせて4台が絡む事故となったということです。この事故で女性の車は横転し、意識不明の状態で病院に搬送されま