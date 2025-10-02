Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶èËÙ¥ÎÆâ¤Ç¡¢Àè·î30Æü¡¢°ì¸Í·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬ÆÍÁ³Êø¤ì¤¿»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ùÊÂ¶è¤ÏÅÝ²õ¤Î¸¶°ø¤ò¡ÖÂðÃÏÆâ¤ÎÅÚ¤Î°µÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÊÊÉ¡Ê¤è¤¦¤Ø¤­¡á¹âÄãº¹¤Î¤¢¤ëÅÚÃÏ¤ÇÂ¦ÌÌ¤ÎÅÚ¤ÎÊøÍî¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤ëÊÉ¡Ë¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤¿µµÎö¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÍÊÊÉ¤ÎÅÝ²õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È2Æü¡¢È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ùÊÂ¶è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î½»Âð¤Ï1968Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ43Ç¯¡Ë¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÃÛ57Ç¯¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢1984Ç¯¤Ë¶è¤ÎÄ´ºº¤ÇÍÊÊÉ¤ËµµÎö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤½