株式会社BACONは、パンやスイーツのミニチュアベーカリー作品だけを集めた合同写真展＆物販展「ミニチュアベーカリーの世界展 2025」を、東京と名古屋のギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」にて開催します。東京展は2025年10月24日(金)から11月30日(日)まで、名古屋での巡回展は2025年12月6日(土)から2026年1月18日(日)まで楽しめます。人気クリエイターが手がける1,000点以上のベーカリー作品やグッズが一堂に集結し、見て・撮