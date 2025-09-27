2025年9月24日、台湾メディア・中時新聞網は、日本人のインフルエンサーが台湾にある日本のチェーンレストランについて「日本よりすごい」と称賛したことを報じた。記事は、日本人インフルエンサーの秋山燿平氏がこのほど、台湾にある牛丼チェーン「すき家」の店舗を訪れた際の感想をSNS上でシェアしたと紹介。海外の店舗では味が落ち、レベルが下がることの多い日本のレストランにあって、台湾のすき家は「日本の味とほぼ同じでお