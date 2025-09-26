南アの男性が「9月23日に携挙（ラプチャー）が起こる」と語り、キリスト教系TikTokerが拡散したが実現せず。信者は空を見上げ配信に集うも、結局「大失望」に終わった。今年6月、南アフリカの宗教的な予言や幻視を扱う米YouTube番組に、ジョシュア・ムラケラ（Joshua Mhlakela）という人物が登場した。視聴者からは「牧師」と呼ばれたが、彼自身は教会での肩書きを持たない「ただの人」だと語り、聖書に描かれた終末の幻視を体験し