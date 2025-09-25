ジェットスター・ジャパンは、国内線で「ワケアリ！復路火、水、木限定 1,990円セール」を9月26日正午から29日午後4時59分まで開催する。国内線全路線を対象に、往復予約で復路が1,990円からとする。搭乗期間は10月14日から2026年1月29日までの火〜木曜で、路線により異なる。設定路線とエコノミークラス「Starter」の片道最低運賃は、以下の通り。いずれも設定席数には限りがあり、一部期間は対象外となる。燃油サーチャージなし