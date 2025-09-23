ABEMA「給与明細」で無料配信している過去のエピソードを紹介。番組では2度目の登場となる、大人向け動画投稿サイトの人気カップルに密着した。（2022年6月6日放送）【映像】服を脱いだ人気カップルの動画配信（実際の映像）2度目の登場となった、あゆみとりょーちんによる「えむゆみ」。彼らは、世界最大級の大人向き動画投稿サイトに映像を公開し、収益を得て活動している。あるアワードの特別部門で日本人として初めてノミ