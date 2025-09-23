国慶節（建国記念日、10月1日）と中秋節（旧暦8月15日、今年は10月6日）に合わせて10月1日から8日までが8連休となる中国。連休中は旅行者が非常に多くなりそうだ。関連データによると、連休中の旅行者の数は前年同期比で130％増に達すると予想されており、エアチケットの予約がピークに突入している。中央テレビニュースが伝えた。プラットフォームのデータによると、19日の時点で8連休中の国内線のエアチケットの予約数はすでに59