人気YouTubeチャンネル「マニアック天気」で気象予報士の松浦悠真氏が「【台風18号・19号＆20号候補】引き続き沖縄は高波警戒 19号は北上か？ 20号候補は秋雨前線刺激の可能性」と題し、台風18号、19号、そして20号候補に関する最新情報と注意点を詳しく解説した。 松浦氏によると、台風18号は「大型で猛烈な勢力となっていまして、今年最大級の台風」とし、その影響で沖縄地方では引き続き高波に最大限の警戒が必要だと強調。