必至の走りで5位に食い込んだ角田(C)Getty Images荒れ模様のバクー市街地コースで繰り広げられた攻防は見応え十分だった。「最後の10〜15周はとても激しい戦いで、本当にやりがいのあるレースだった」【動画】ローソンは無謀だった？角田との接触シーンを見るそう振り返ったのは、現地時間9月21日に行われたF1第17戦アゼルバイジャンGPの決勝で5位入賞を果たしたリアム・ローソン（レーシングブルズ）だ。計6度の赤旗が出