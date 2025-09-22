5位をなぜ抜かない？　角田裕毅との攻防を制したローソンが口にした“違和感”「僕はツノダがもっと早く追いつくと覚悟していた」

必至の走りで5位に食い込んだ角田(C)Getty Images

荒れ模様のバクー市街地コースで繰り広げられた攻防は見応え十分だった。

「最後の10〜15周はとても激しい戦いで、本当にやりがいのあるレースだった」

【動画】ローソンは無謀だった？ 角田との接触シーンを見る

そう振り返ったのは、現地時間9月21日に行われたF1第17戦アゼルバイジャンGPの決勝で5位入賞を果たしたリアム・ローソン（レーシングブルズ）だ。

計6度の赤旗が出るなどアクシデントが噴出した前日の予選で3番手となったローソンは、勝負の決勝では2つ順位を落としたものの、並み居る強敵たちとのし烈なポジション争いを展開。きっちりとポイントを掴んだ。

表彰台も見据えていた23歳だったが、自身の走りには手応えがあった。とりわけ興味深かったのは、同じレッドブル系列に属する角田裕毅とのポジション争いだ。

38週を終えたタイミングでハードタイヤからミディアムタイヤに交換した角田を捉え、ピットアウトした直後にDRSでかわしたローソンは、「アタックしてインサイドから追い抜くチャンスは何回かあった」という日本人ドライバーに肉薄されるも、巧みなブロックでオーバーテイクは許さなかった。