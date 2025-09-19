YouTube番組「佐賀新聞社長、#中尾清一郎 さんに、悠仁さまのご成人についてうかがう」では、佐賀新聞社長・中尾清一郎氏と脳科学者・茂木健一郎氏が登場。番組内で中尾氏は、悠仁さまのご成人の儀式が40年ぶりであったことについて、その意義と、これからの皇室が直面する課題について語った。 「40年ぶりで、お父様以来の成人儀式。冠の紐をパチンと切る音が本当に古式で、日本に生まれてよかったと思いました」と中尾氏は伝