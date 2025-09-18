YouTubeで「【2025年秋最新】Google Geminiの全機能解説！」と題した動画を公開したAI解説YouTuberのミライが、2025年春から夏にかけて急速に進化したGoogleのAIチャットツール「Gemini」の最新動向と機能について詳しく語った。 ミライによれば、「2025年9月中旬の時点でGeminiは最も評価の高いAIモデルの一つである『Gemini 2.5 Pro』が実装されています」と解説。特に「OpenAIのChatGPTに勝るとも劣らない、何でもでき