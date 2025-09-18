１８日の東京株式市場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を通過し買い安心感が広がるなか、日経平均株価はフシ目の４万５０００円を突破し過去最高値を更新した。 大引けの日経平均株価は前営業日比５１３円０５銭高の４万５３０３円４３銭と大幅反発。プライム市場の売買高概算は１７億４７９９万株、売買代金概算は４兆８５４６億円。値上がり銘柄数は９１２、対して値下がり銘柄数は６３７、変わらずは６９銘柄だった