韓米関税交渉が膠着状態に陥った核心の理由は「韓国の3500億ドル（約51兆円）対米投資は現金で投資し、その収益は元金回収後の時点から米国側が90％を持っていく」という条件のためであることが12日、確認された。与党関係者はこの日、中央日報との電話で「米国が日本と似た条件の対米投資収益回収方式を関税交渉妥結過程で韓国に要求している」とし「この点が交渉を妥結するうえで難点として作用している」と述べた。韓米は7月30