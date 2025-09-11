ニューストップ > スポーツニュース > サッカーW杯は気候変動で「危機にさらされている」慈善活動組織が警… ワールドカップ 猛暑 大雨・豪雨 イベント アメリカ カナダ メキシコ スポーツニュース・トピックス サッカーW杯は気候変動で「危機にさらされている」慈善活動組織が警鐘 2025年9月11日 16時57分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと サッカーを通じた慈善活動組織などがまとめ、9日に公表された報告書 2026年W杯の北中米10会場に関して、気候科学者らが警鐘を鳴らした 暑さ指数が「安全にプレーできない」との基準に達した日があったという 記事を読む おすすめ記事 Oris、新作「ビッグクラウン キャリバー113」を発表 2025年9月4日 17時46分 関東・東北豪雨から１０年 遺族の女性が初めて息子のもとへ 2025年9月9日 22時34分 大谷翔平が緊急先発登板で見せた100マイル超多投の凄みと冷静さ ロサンゼルスに新たな巨大壁画も登場 2025年9月11日 6時50分 【お天気どうなる】10・11日の石川は激しく雨の降る所も 土砂災害や低地の浸水、河川増水に注意・警戒を 2025年9月9日 18時56分 「広すぎる実家」を賃貸併用住宅に変えたい…メリットとデメリットを専門家が解説 2025年9月10日 6時0分