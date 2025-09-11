サッカーW杯は気候変動で「危機にさらされている」慈善活動組織が警鐘

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • サッカーを通じた慈善活動組織などがまとめ、9日に公表された報告書
  • 2026年W杯の北中米10会場に関して、気候科学者らが警鐘を鳴らした
  • 暑さ指数が「安全にプレーできない」との基準に達した日があったという
