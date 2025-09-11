1958年4月1日、宝塚歌劇団で歴史に残る痛ましい事故が起こった。兵庫県宝塚市の宝塚大劇場ではこの日、月組の21歳の新人・香月弘美（芸名、かつきひろみ）が急遽代役として出演。しかし公演の途中、親友である花組の松島三那子（芸名、まつしまみなこ）とセリに飛び乗った際、悲劇が--。前編記事〈親友の目の前で生きたまま右足を潰され、胴体も切断…21歳宝塚女優が味わった「13秒間の地獄」〉では詳しい状況を解説している。血し