千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【Qoo10メガ割】千賀健永が選ぶ！今すぐ買うべきスキンケア＆美容アイテム総まとめ』の動画を投稿。通販サイトのタイアップではあるものの、愛用しているアイテムも紹介してくれました！【関連記事】千賀健永「泡立ちも良くて」毛穴ケアに使用した酵素系洗顔料■美容液動画内に登場したのはこちら！COSRX/RXザ・アルファアルブチン2ニキビ跡ケアセラム 2,480円（編集部調べ） この投稿