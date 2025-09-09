千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【Qoo10メガ割】千賀健永が選ぶ！今すぐ買うべきスキンケア＆美容アイテム総まとめ』の動画を投稿。通販サイトのタイアップではあるものの、愛用しているアイテムも紹介してくれました！

■美容液

動画内に登場したのはこちら！

COSRX/RXザ・アルファアルブチン2ニキビ跡ケアセラム 2,480円（編集部調べ）

色素沈着やニキビ跡の対策として使用できる美容液！

千賀さんは、以前に公開したタイアップ動画がきっかけでこちらに出会ったと言い「そっからずっと使ってる」と紹介。

続けて「遠征とか、これ持ってってます」と自宅以外でも使用中だともコメント。その理由について「1個のセラムで色々な成分が入っているので」「このセラム1個持ってくと色々な成分を浸透させられる」とこちらひとつでお手軽にケアできるのがポイントだそう。

また実際に手の甲に塗り広げながら「スーッと浸透していく」「僕も敏感肌よりなんですけど、全然使えます」と使用感について語ってくれていました！

■動画もチェック

動画内では、その他のアイテムも紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。