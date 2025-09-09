ルーマニアのクルジュナポカに最近オープンした韓国料理店のインテリアに旭日旗が登場して議論になっている。ルーマニア在住韓国人からの情報提供によると、この店の名前は「Bite me Korea」で、韓国式ホットドッグを主力メニューとして販売する。しかし内部は典型的な日本風インテリアで作られ、旭日旗模様まで掲げられており現地の韓国人社会が反発している。現地の韓国人は「韓流が世界的に注目される状況でこうしたでたらめな