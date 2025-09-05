Photo: ヤマダユウス型 ブラボー、おお、ブラボー…！ダイニチ工業から新登場した加湿器「LX・LXCタイプ（2025年モデル）」。この製品には、人類の希望とも呼べる素晴らしい機能が搭載されていました。 見た目はシンプルかつクールな加湿器。ダイニチ工業は多数の加湿器を販売しており、LXタイプとLXCタイプ