9人組男性アイドルグループ、Snow Man・ラウール（22）の意外すぎる“私物”がSNSを中心に話題となっている。発端は、8月にラウールがメンバーの深澤辰哉（33）らとともにポップアップイベントで韓国を訪れた際の一コマだった。ラウールが手に持つ高級感のある黒のバッグに謎の“キーホルダー”がぶら下がっていたのだが――。ファンたちが、そのキーホルダーは“ダイソーで販売されている100円アイテムではないか”と指摘したのだ