全国高校野球選手権大会の出場校のデータを揃えた週刊誌の増刊が「表紙だけ」女子を起用している。SNSでも何か気持ちが悪いなど、疑問視する声が上がっている。ただ、何がおかしいのだろうか。スポーツ業界におけるジェンダーの問題を研究する学者に何か問題があるのか聞いた。（弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎）●書店で際立つ「女子」表紙この増刊「甲子園2025」（AERA増刊号）は、大会を主催する朝日新聞の子会社、