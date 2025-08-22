ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「キモすぎる」フジテレビが21日に放送したドラマにネット騒然、拒絶… フジテレビ ドラマの話題 トレンド デイリースポーツ 「キモすぎる」フジテレビが21日に放送したドラマにネット騒然、拒絶反応も 2025年8月22日 11時35分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 21日放送の「愛の、がっこう。」第7話の展開がネットで話題になった 父親が娘に「お前がオムツをしてるときより見てる」と発言する場面が これには「成人した娘に言う言葉としてはキモすぎる」などの声も出ていた 記事を読む おすすめ記事 迫田孝也 妻とのなれ初め明かす「勘違いから始まった恋だったので全然好きじゃなかった」 2025年8月18日 12時33分 山奥に捨てられていたガリガリの老猫と出会った結果…涙なしには見られない『感動の軌跡』に「本当にありがとう」「なんて素敵」と54万再生 2025年8月18日 20時25分 夫と「実姉」の不倫…家族を失い、新たな幸せを掴んだ物語【ママリ】 2025年8月16日 9時0分 藤本美貴 「すっごい泣けます」 多忙な育児の中で見つけた“神曲”「歌詞がめちゃめちゃいいんですよ」 2025年8月18日 22時53分 ゆりにゃ元恋人「もう一度隣で」後悔つづるも...ネット呆れ「ゆりにゃの邪魔すんな」 不貞行為で騒動 2025年8月18日 13時56分