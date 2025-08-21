名古屋グランパスは８月21日、イングランド・プレミアリーグの古豪エバートンと戦略的パートナーシップを締結したと発表した。本パートナーシップは、エバートンのオーナーであり、ローマのオーナーでもあるThe Friedkin Group（TFG）との関係を基盤とするもので、2022年11月に締結したローマとの戦略的パートナーシップに続く国際的な提携となり、名古屋・愛知から世界へとつながる次世代の選手育成・国際交流・事業連携の可