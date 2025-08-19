きょう（１９日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１６８円安の４万３５４６円と３日ぶり反落。朝方は高くスタートし、きょうも破竹の最高値街道まい進かと思われたが、買い一巡後は売りに押されて値を消す展開に。売買代金上位にランクインしている主力どころではディスコが小高く引けたほかは軒並み値を下げる状況となった。さすがに一呼吸入ったという場面だが、下値では押し目買いなのか買い戻しなのか、物