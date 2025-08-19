Image: BRIGHT DIY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。食材価格の高騰で家計へのダメージも少なくない昨今、購入した食材はしっかり余すことなく使うのは大事。冷凍での長期保存も手段のひとつですが、もう少し短期で消費するなら新鮮さも保ちやすい真空保存がオススメかも。ということで今回は、真空保存グッズの中から小型で収納や操作性にも優