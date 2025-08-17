次回のサンデーPUSHスポーツは2025年8月24日（日）放送！大谷翔平が企画！アメリカ留学に参加したこどもたちに直撃！知られざる留学の内容とは？ＭＣ：川島明（麒麟）ゲスト：五十嵐亮太、とにかく明るい安村、高橋ユウ■今シーズンも数々の記録を更新！そしてついに二刀流復活！すでに40本以上のホームランを放ち、メジャー史上最速で250ホームランを達成。さらに日本人選手初となる5試合連続ホームランを放つなど異次元の活躍を