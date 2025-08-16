人気漫画『鬼灯の冷徹』の江口夏実による原作の、怪しくおかしく描き出す「人」と「霊」が交わる ”この世” の不可思議を描いたTVアニメ『出禁のモグラ』第7話の先行カット＆あらすじが到着！講談社『モーニング』にて連載中、江⼝夏実による⼤⼈気コミックが原作のTVアニメ『出禁のモグラ』より、第7話「結果しか見えない罠」あらすじ・先⾏カットが公開された。『出禁のモグラ』は、『⻤灯の冷徹