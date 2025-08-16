結婚「する」「しない」は自由だが人は必ず歳をとる多くの方が知っている通り、近年は少子化が社会問題となっており、その根本では未婚化が問題と言われています。もっとも、国立社会保障・人口問題研究所の2021年「出生動向基本調査」によると、現代でも未婚者の8割程度は「いずれ結婚するつもり」という考えです。ただその一方で、「一生結婚するつもりはない」という方も確かに増えてきています。「結婚するつもりがない」理由