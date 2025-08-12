by Scott Schillerアメリカの大手インターネットサービスプロバイダーであるAOLが、34年間にわたり提供し続けてきたダイヤルアップ接続サービスを2025年9月30日をもって終了すると発表しました。これにより、ダイヤルアップ接続サービスの関連ソフトウェアも提供されなくなります。Dial-up Internet to be discontinued - AOL Helphttps://help.aol.com/articles/dial-up-internet-to-be-discontinuedAOL announces September shut