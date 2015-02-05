『Windows XP』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
GIGAZINE（ギガジン）
マイクロソフトのサポートが終了して7年経過したが、まだ利用者が多いそう
BUZZAP！
Jタウンネット
ロシア大統領府が公開した写真にPCモニターが映り込んでおり、判明したそう
Spiceworksの調査で、2019年現在も企業の3分の1が使い続けていることが判明
Windowsをバージョン別に見るとWindows XPのシェアが3カ月連続で増加
マイナビニュース
同社はWindows XPを含むサポート切れOSにもパッチを提供している
Engadget 日本版
ずさんな管理で病院運営をする医師の報告書はどこまで信頼できるのかと指摘
ギズモード・ジャパン
世界中のコンピュータの10台に1台はWindows XPが動作しているという
入手可能なあらゆる更新プログラムがまとめられているという
Windows XPユーザーのシェアは前月比で0.49ポイント上昇して11.42％
「BACK to XP/7 for 10」というツールでカスタマイズが可能だと筆者
livedoor
およそ910万ドル（約11億円）を支払うことで契約延長したことが明らかに
会計検査院が「更新時期を繰り延べるべきではない」と指摘していた
読売新聞オンライン
2013年10月の発表で、Googleはサポート期間を2015年4月までとしていた
昨年サポート終了したXPが、多くの企業で使われたままだという
ノートPC出荷台数は前年比3％減まで落ち込むとの予測が発表されている