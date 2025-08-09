ファウルフライ直後…パヘスが帰塁できずに併殺【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間9日・ロサンゼルス）勝利こそしたが24歳の有望株にとっては素直に喜べない1日だった。ドジャースのアンディ・パヘス外野手は8日（日本時間9日）、本拠地・ブルージェイズ戦で痛恨の走塁死。デーブ・ロバーツ監督も「もっと気を引き締めて、改善していかないといけない」と厳しい表情だった。「8番・中堅」で出場し、5回先頭で中前打で出