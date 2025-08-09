ファウルフライ直後…パヘスが帰塁できずに併殺

【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間9日・ロサンゼルス）

勝利こそしたが24歳の有望株にとっては素直に喜べない1日だった。ドジャースのアンディ・パヘス外野手は8日（日本時間9日）、本拠地・ブルージェイズ戦で痛恨の走塁死。デーブ・ロバーツ監督も「もっと気を引き締めて、改善していかないといけない」と厳しい表情だった。

「8番・中堅」で出場し、5回先頭で中前打で出塁。続くフリーランドが平凡なファウルフライを放った場面だった。パヘスはスタートを切っており、二塁上で打球を見失った。慌てて戻ったが、併殺に倒れた。

直後に大谷の二塁打、ベッツが逆転2ランを放ち試合には勝利をしたものの、地元放送局「スポーツネット」の実況ダン・シュルマン氏と解説バック・マルティネス氏は厳しく指摘した。「これはひどい。1点差で」とマルティネス氏、シュルマン氏も「どこに打球があるか見えなかったようです。2人のコーチが言っていることも聞き取れなかったようでです」と伝えた。

試合後、ロバーツ監督も「ボールがどこに飛んだか把握しないといけない。彼は（打球を）ちら見していなかったし、三塁コーチにも気が付いていなかった」と厳しく指摘した。（Full-Count編集部）