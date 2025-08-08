敏感肌ブランドとして人気のOSAJI（オサジ）から、広島東洋カープとのコラボレーションアイテムが2025年8月13日（水）より数量限定で登場します。赤を基調にカープ坊やをあしらった限定デザインは、広島エリア限定販売。広島ミナモア店をはじめとする地域店舗のみで展開され、公式オンラインショップでは取り扱いがないレア感も魅力。手肌をいたわる高保湿アイテムで、毎日のスキンケアがもっと楽しくなりそう&#