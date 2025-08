PASS THE BATON(パス ザ バトン)によるTシャツの祭典「NEW ‘T’OWN CLUB(ニュータウンクラブ)」が、2025年8月15日から21日までの7日間、ニュウマン新宿 1F ニュウマンスクエアにて開催されます。Courtesy of Smiles昨夏、品川で開催された「PASS THE BATON MARKET Vol.16」で好評を博した本企画が、今年は会場を新宿へと移しパワーアップ。総勢約1000枚のTシャツが集結する、まさに“NEWなTシャツのタウン”が出現します。合