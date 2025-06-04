木材1枚で作れて省スペースなDIYチェアの作り方をDIY愛好家のMore Cowbell氏が公開しています。One Board Minimalist Chair : 8 Steps (with Pictures) - Instructableshttps://www.instructables.com/One-Board-Minimalist-Chair/省スペースDIYチェアの見た目はこんな感じ。「座面を担当する板」と「背もたれを担当する板」が組み合わさって自立しています。必要な木材は厚さ2インチ×幅12インチ×長さ8フィートのものです。厚さ2