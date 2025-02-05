タレントの小島瑠璃子（３１）が４日午後、東京・港区の自宅マンションから１１０番通報した。会社経営の夫（２８）が倒れており、搬送された病院で死亡が確認された。小島も気分が悪くなって搬送されたが、軽症で無事。夫は昨年秋、会社の資本金を８分の１にする大幅減資に踏み切るなど経営に奮闘していたのだが…。捜査関係者らによると、小島が４日午後、子供（１）とともに外出先から自宅マンションに戻ると、意識不明で倒