フジテレビ公式サイトより 女性自身

フジ酒主義久アナの余計な一言が波紋 「大好きな会社」に違和感か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • フジテレビの酒主義久アナウンサーについて、「女性自身」が伝えた
  • フジテレビの社長が開いた会見をめぐり、番組内で涙ながらにコメント
  • 愛社精神を語るも、会社をかばっているように捉えられたとWEBメディア記者
記事を読む

関連の最新ニュース

中居正広に「9000万円トラブル」報道

おすすめ記事

  • 以前はタクシーでの外出も目撃されていた小室佳代さん
    小室圭さん・眞子さんも知らなかった…母・佳代さん　自伝出版で深まる秋篠宮家との“溝” 2025年1月22日 11時0分
  • スポニチ
    元女子アナが実名告発「フジの偉い人」からセクハラ被害　「著名な女性タレントと行為している写真とか…」 2025年1月21日 22時56分
  • 『金スマ』が放送終了へ（TBS公式サイトより）
    《TBSも社内調査へ》中居正広『金スマ』謎の赤い衣装の女性100人の正体「鉄の掟」と「消えた理由」 2025年1月21日 18時15分
  • 【堺屋 大地】元フジ・渡邊渚は「芯の強い女子アナ」だった…『ワイドナショー』で芸能スキャンダルに放っていた「忖度ナシ発言」
    【堺屋 大地】元フジ・渡邊渚は「芯の強い女子アナ」だった…『ワイドナショー』で芸能スキャンダルに放っていた「忖度ナシ発言」 2025年1月22日 7時0分
  • 《TBS、日テレも調査》“接待飲み”はフジテレビだけ？「中居さんと飲んだ」キー局アナが打ち明けた“他局での実態”
    《TBS、日テレも調査》“接待飲み”はフジテレビだけ？「中居さんと飲んだ」キー局アナが打ち明けた“他局での実態” 2025年1月22日 11時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 紀子さま 小室圭さん母に激怒か
    2. 2. タレントの行為写真も フジ告発
    3. 3. 金スマ終了 謎の赤い女性の正体
    4. 4. 渡邊渚 ワイドナで忖度ない発言
    5. 5. 「中居と飲んだ」女子アナの証言
    6. 6. フジが説明会へ 裏で異例騒動か
    7. 7. 娘と性行為 俺との子欲しがった
    8. 8. 体調悪いマンボウ「人」見て回復
    9. 9. 覚醒剤使用? ラッパーMU-TON逮捕
    10. 10. フジ元社員告発「トイレでキス」
    1. 11. 中居騒動 タモリの発言に再注目
    2. 12. 今もフジCM流し続ける企業の事情
    3. 13. 中居騒動で名前出た人物が会見へ
    4. 14. みのもんた緊急搬送 一時重体か
    5. 15. 「美容部員さん怖い」投稿に反響
    6. 16. ロンブー亮の妻が浮気? 真相直撃
    7. 17. 女性をAEDで救命→強制わいせつ
    8. 18. 中国の「人工太陽」が世界新記録
    9. 19. LINEダメ? Z世代にジフシー人気
    10. 20. フジ男性アナの余計な一言が波紋
    1. 1. 渡邊渚 ワイドナで忖度ない発言
    2. 2. 娘と性行為 俺との子欲しがった
    3. 3. 覚醒剤使用? ラッパーMU-TON逮捕
    4. 4. フジ元社員告発「トイレでキス」
    5. 5. 女性をAEDで救命→強制わいせつ
    6. 6. 元県議が苦しんだ卑劣な嫌がらせ
    7. 7. 「QRコード」使用の事件が急増
    8. 8. クレカ不正取得か 高校生を逮捕
    9. 9. 不倫バレ しぶしぶ家庭を再構築
    10. 10. ガーシー氏に1千万円の賠償命令
    1. 11. 車にはねられ受験生重体 男逮捕
    2. 12. 兵庫県議が死去 襲った異常事態
    3. 13. 小6娘に二重整形を 医者が叱る
    4. 14. 愛子さま 職場での「あだ名」は?
    5. 15. 女装親バレ 気まずいLINEが話題
    6. 16. 母運転の車に接触 2歳女児死亡
    7. 17. 大阪で火災 人気ゲーセンが炎に
    8. 18. 覚醒剤使用か 17歳の高校生逮捕
    9. 19. 「ウサギの島」のウサギ蹴った疑い　25歳の会社員逮捕、近くに死骸
    10. 20. 私道を封鎖し恐喝未遂か 4人逮捕
    1. 1. 体調悪いマンボウ「人」見て回復
    2. 2. 親捨てる気か! 息子の結婚に号泣
    3. 3. 入試前 有名進学校のSNSに大反響
    4. 4. 「俺は止めた」MU-TON逮捕に思い
    5. 5. 元県議死亡 立花氏に辛辣指摘も
    6. 6. 母の死で帰省 玄関を開けて絶句
    7. 7. コケイン症候群 16歳少年が死去
    8. 8. 「早く死ね」DMに許しの返信
    9. 9. 1年ぶり帰省 実家変わり果て呆然
    10. 10. 日本人男性 家事しない3つの理由
    1. 11. 奨学金200万円「結婚は贅沢品」
    2. 12. シンママ&13歳下の20代夫 その後
    3. 13. パリピ孔明作者も挑戦したい問題
    4. 14. 車の「検査標章」貼付位置変更に
    5. 15. 創業22年 最高売上のラーメン店
    6. 16. 1日で元がとれるサブスクが話題
    7. 17. 公明・斉藤鉄夫代表と麻生太郎元首相が会食　日米関係めぐり意見交換
    8. 18. 自民・立憲「大連立構想」議員たちの建前と本音
    9. 19. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
    10. 20. 日本とラオス、両国関係を格上げ　首脳会談、協力拡大も確認
    1. 1. 中国の「人工太陽」が世界新記録
    2. 2. トランプ氏、プーチン氏を批判
    3. 3. 日本への損賠訴訟 地裁が棄却
    4. 4. 韓国空港公社の元社長が死亡
    5. 5. 就任のトランプ氏 千人を解雇へ
    6. 6. メラニア夫人の服装「異例」か
    7. 7. 北アフリカでも「ロシア離れ」か
    8. 8. 週5日の出社 トランプ氏命じる
    9. 9. 日本でも活躍した元T-ARAの転落
    10. 10. パリの劇場 移民ら300人超が占拠
    1. 11. トランプ氏就任式 2m巨漢の正体
    2. 12. ナチス式敬礼か マスク氏が反論
    3. 13. 就任式 トランプ夫人の服に憶測
    4. 14. マスク氏がナチス式の敬礼 波紋
    5. 15. トルコのホテル火災 死者66人に
    6. 16. トランプ氏「40以上」に続々署名
    7. 17. ED治療薬混入の媚薬ハチミツ注意
    8. 18. トランプ氏 マスク氏の意向反映?
    9. 19. 巨匠モネの絵画襲撃 活動家無罪
    10. 20. 「勃起ハチミツ」に仏税関が警告
    1. 1. 月額なしで通信 ノートPC発売へ
    2. 2. 米ファンド フジは週内に会見を
    3. 3. ファミマ ファン急拡大の背景
    4. 4. タマホーム 2年連続の最低評価
    5. 5. ヤマトと日郵 対立さらに深まる?
    6. 6. インスタ 日本で10代の利用制限
    7. 7. ヤマザキのパンまつり 今年の皿
    8. 8. ガチャガチャ1回1000円 なぜ高い
    9. 9. いすゞエルフミオ 業界救えるか
    10. 10. 日産 生産部門6700人削減か
    1. 11. ミスド 販売中の全商品が値上げ
    2. 12. フジCM差し止め 総務大臣が言及
    3. 13. ソフトバンクなど 78兆円投資
    4. 14. ホワイトでも退職代行を使う理由
    5. 15. 月収70万男性 保険料増額に憤り
    6. 16. ES通らぬ東大卒 就活での大誤算
    7. 17. 外資が怖い フジ辿る最悪の結末
    8. 18. 国債費 28年度に約7兆円増加
    9. 19. 2時間半ノンストップ 快速運転へ
    10. 20. Netflix 有料会員数が3億人突破
    1. 1. LINEダメ? Z世代にジフシー人気
    2. 2. iPhone17は熱くならない? 仕組み
    3. 3. ロレックス 最大14%の値上げ
    4. 4. LINEに「サブプロフィール」機能
    5. 5. 人気Switchソフトが最大30%OFF
    6. 6. インスタ 日本も10代専用導入へ
    7. 7. Googleシェア3カ月連続90%下回る
    8. 8. LINEMOベストプランV 料金改定
    9. 9. AI台頭で減る仕事、増える仕事
    10. 10. ティーンアカウント 日本に導入
    1. 11. Lightroom 実践力アップ講座 : 第38回　Lightroom CCでパノラマを使いこなせ
    2. 12. [スタパ齋藤の「スタパトロニクスMobile」]AnkerのUSB急速充電器「Prime Charger 250W」がスゲくよいッ!!!
    3. 13. 【Amazon】防災リュックや簡易トイレなど、防災グッズが最大39％オフに
    4. 14. ついに発売したソニーの新フラッグシップスマホ「Xperia X Performance」のNTTドコモとau、SoftBank向けを比較！価格や外観、プリインアプリなどをまとめて紹介【レビュー】
    5. 15. いよいよAppleのイベント「Special Event September 2015」が開催！ライブ中継も実施中ーースマホ「iPhone 6s」と「iPhone 6s Plus」、12.9インチタブレット「iPad Pro」や新しい「Apple TV」などが発表
    6. 16. サクラで高評価増やす「嘘製品」
    7. 17. 85型で約28.6万円の4K液晶レグザ。「地デジもネット動画も高精細」
    8. 18. ファーウェイ、最新フラッグシップスマホ「Huawei P8」と「Huawei P8max」を発表！5.2インチと6.8インチで、販売国に日本はないものの、NTTドコモ対応周波数帯で発売の可能性も
    9. 19. Lightroom 実践力アップ講座 : 第37回　Lightroom CC で今日から仕事で使えるHDR
    10. 20. au・UQ mobile向け5Gスマホ「Xiaomi 13T XIG04」にAndroid 15／HyperOS 2へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が提供開始
    1. 1. イチロー氏が米殿堂入りの快挙
    2. 2. イチロー氏満票逃す NY記者激怒
    3. 3. 怒りの瓜田純士 BD15に出場へ
    4. 4. 村本大輔 痛々しい姿に心配の声
    5. 5. 川淵氏 八村の発言断固許せない
    6. 6. マリナーズ 背番号51を永久欠番
    7. 7. イチロー氏 日本選手に痛烈ゲキ
    8. 8. 来日のベッツ 虜になった日本食
    9. 9. 三笘にチンチンにされたDF 炎上
    10. 10. アンチイチロー氏へ「バカ者が」
    1. 11. イチロー票避けた記者1人に皮肉
    2. 12. 試合30分前...大谷の儀式に疑問
    3. 13. 朗希はMLBで通用しない? 米指摘
    4. 14. 大谷に父の自覚? 明らかな変化か
    5. 15. イチロー氏 満票には1票足りず
    6. 16. イチロー氏が放った放送禁止用語
    7. 17. お前中国人 久保差別は胸糞悪い
    8. 18. 大谷よりも上 イチロー氏の伝説
    9. 19. イチロー氏、米野球殿堂入りは「得票率99.7％」　満票に1票届かず
    10. 20. G大阪対C大阪 チケットが爆売れ
    1. 1. 紀子さま 小室圭さん母に激怒か
    2. 2. タレントの行為写真も フジ告発
    3. 3. 金スマ終了 謎の赤い女性の正体
    4. 4. 「中居と飲んだ」女子アナの証言
    5. 5. フジが説明会へ 裏で異例騒動か
    6. 6. 中居騒動 タモリの発言に再注目
    7. 7. 今もフジCM流し続ける企業の事情
    8. 8. 中居騒動で名前出た人物が会見へ
    9. 9. みのもんた緊急搬送 一時重体か
    10. 10. ロンブー亮の妻が浮気? 真相直撃
    1. 11. さんま 若手アイドルに「黙れ」
    2. 12. フジ男性アナの余計な一言が波紋
    3. 13. フジ巡る告発で解雇? 事務所回答
    4. 14. Snow Мan「格差」でファン離れ?
    5. 15. 「くいしん坊万才」見合わせ要請
    6. 16. フジ港社長 モテ方半端なかった
    7. 17. 片瀬那奈が薬物尿検査を受ける
    8. 18. 大河 色気ダダ漏れ俳優に騒然
    9. 19. タモリら堀江氏よりフジの味方か
    10. 20. 塩野義 フジ番組から社名削除へ
    1. 1. 「美容部員さん怖い」投稿に反響
    2. 2. 週5で着たい ユニクロ新トップス
    3. 3. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
    4. 4. 息子の派手な妻に落胆も…一転
    5. 5. 娘と昼食中に夫死亡 2人目妊娠中
    6. 6. 甘いのに痩せる「夢のおやつ」
    7. 7. 女性客が15分もトイレ 衝撃理由
    8. 8. 女性の自堕落な1日あるある 話題
    9. 9. モテる女性「無意識」の行動
    10. 10. 参列者を口説く新郎 悲惨な末路
    1. 11. ため息の店員 女がスマホ構える
    2. 12. 人気耳鼻科医が教える風邪予防
    3. 13. 遊び人の可能性? 男性の「特徴」
    4. 14. マニア絶賛 ダイソー便利グッズ
    5. 15. ユニクロ 冬物が続々と値下げへ
    6. 16. 不倫相手を自慢...女性の末路
    7. 17. ほうれい線も消える 一流メイク
    8. 18. 特別なもてなし 失礼客に神対応
    9. 19. 自分勝手に金使う夫 妻が提案
    10. 20. 工場勤めは高卒? 義家族を撃退
    x