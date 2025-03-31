中居正広氏に「9000万円トラブル」報道
『中居正広氏に「9000万円トラブル」報道』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年7月11日
2025年6月16日
2025年6月8日
2025年6月5日
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中居正広氏と港浩一前社長 タッグを組み徹底抗戦する可能性も？
港浩一前社長らを提訴する意向を示した件に、芸能ジャーナリストが言及
Smart FLASH
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フジ・メディアHD 港浩一元社長と大多亮元専務を提訴することを発表
フジ・メディアHDは5日、フジテレビの監査役の決定について発表した
日刊スポーツ
2025年6月4日
2025年5月14日
2025年4月2日
2025年3月31日
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中居氏トラブル「強制性交罪、犯人隠避罪に発展の可能性も」弁護士が言及
若狭勝弁護士が日刊スポーツの取材に応じ、問題の今後について言及
日刊スポーツ
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フジ会見で無関係の話題を展開 女性質問者のマイク強制オフする事態に
会見では、女性の質問者が唐突に事案と関係ない話題を展開する場面が
スポーツ報知
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中居正広氏の問題 フジ女性アナが部屋に置き去りにされた事案も
31日の会見で、類似事案として中居氏らの参加したホテルでの会合を挙げた
日テレNEWS NNN
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中居正広氏、被害女性の退社を受け当時のフジ幹部に「たすかったよ」
報告書によると、当時の編成部長は中居氏に被害女性が退社したことを連絡
デイリースポーツ
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中居正広氏の問題「私から全てを奪うのか」と号泣した元フジ女性アナ
報告書によると被害女性は心身の不調が続き、番組をいったん交代に
デイリースポーツ
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中居正広氏の女性に対する見舞金100万円 第三者委員会は「口封じ」と指摘
元編成幹部が中居氏の依頼で、女性に見舞金100万円を届けていたと公表
東スポWEB
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中居氏の一連の問題、第三者委員会の報告書で「生々しい」やりとりも
被害女性が参加したBBQのメンバー集めのやりとりも詳細に記載された
スポニチアネックス
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中居正広氏の女性トラブル 被害女性は元フジテレビのアナウンサーと公表
31日公表の報告書で、女性が元フジテレビのアナウンサーだと明かした
デイリースポーツ
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フジ第三者委員会が調査結果を公表「中居正広氏は守秘義務の解除に応じず」
中居氏の性暴力を認定したとして、事実認定にあたっての判断材料を説明
オリコンニュース
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フジテレビ第三者委員会が調査報告を発表 中居正広氏の性暴力被害を認定
フジの第三者委は31日に調査報告を発表し、中居氏の性暴力被害を認定した
スポニチアネックス
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フジテレビ「第三者委員会」の調査報告会見 中居正広氏は戦々恐々か
中居正広氏が問題視されるケースもありうるとゲンダイが報じた
日刊ゲンダイDIGITAL