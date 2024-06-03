女優の本田望結（20）が2日放送のTOKYOFM「CHINTAIpresentsきゃりーぱみゅぱみゅChapter#0〜TouchYourHeart〜」（日曜後0・30）にゲスト出演。パーソナリティーのきゃりーぱみゅぱみゅ（31）に“理想の恋愛”を明かした。きゃりーに「マイブームは？」と質問された本田は「映画館で映画を観ること」と答えた。続けて「恋愛映画が大好きで、恋愛って妄想の世界でしかないからそれを見れるのが好き。“いつかこんな