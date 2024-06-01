2023年、渋谷のハロウィンの様子。徹底的な規制がおこなわれていた渋谷駅周辺の路上飲酒制限が、さらに厳しくなるようだ。東京都渋谷区は、ハロウィンや年越しカウントダウンなどで集まった若者や、自国では外飲みが禁止されている外国人らの飲酒トラブルが後を絶たないため、2019年、ハロウィンや年末年始に限り、路上や公園での夜間の飲酒を制限する条例を制定した。しかし、最近ではイベントの有無にかかわらず、常態的に