アメリカで長年連れ添ってきた伴侶を亡くしてから独り身だった100歳超えの男女が、9年の交際期間を経てゴールインした。高齢者施設で出会った2人はデートを重ねて仲を深め、親しい友人としてではなく、夫婦としての関係を築くことを決めた。2人の決断には、人々から「愛に年齢は関係ないね」といった祝福の声があがっているという。米ニュースメディア『People.com』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】今月19日、米ペンシ